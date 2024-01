Air Liquide Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Dividendenrendite von Air Liquide beträgt derzeit 1,99 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher neutral.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um Air Liquide überwiegend positiv ist. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Kommentare und Meinungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Air Liquide-Aktie derzeit überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt jedoch ein neutrales Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhalten wir daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide liegt bei 26, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält Air Liquide daher eine neutrale Bewertung, da das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist.