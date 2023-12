Air Liquide ADR-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Der Aktienkurs von Air Liquide hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" ein Plus von 17,31 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 0 Prozent, wobei Air Liquide aktuell um 17,31 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet die Aktie von Air Liquide mit 1,99 % einen Mehrertrag von 1,99 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sieben Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Air Liquide diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Außerdem ergab die Untersuchung des Sentiments und des "Buzz", dass die Aktie von Air Liquide eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.