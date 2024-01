Air Liquide ADR Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Air Liquide war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab an fünf Tagen positive Diskussionen und keine negativen. Insgesamt sieben Tage lang waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist Air Liquide ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf. Vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Air Liquide aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Air Liquide in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Chemikalien" bedeutet dies eine Outperformance von +17,31 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Air Liquide um 17,31 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Air Liquide-Aktie beträgt 1,99 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt 1,99 Prozent über dem Durchschnitt der Chemikalienbranche. Deshalb erhält die Dividendenpolitik der Air Liquide-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.