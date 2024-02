Air Liquide ADR Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der Stimmung und des Buzzes rund um verschiedene Aktien. In Bezug auf Air Liquide hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was dazu führt, dass die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf Air Liquide in den letzten vier Wochen an. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hin, weshalb Air Liquide von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In technischer Hinsicht ist Air Liquide derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 164,64 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (171,88 EUR) um +4,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 173,93 EUR, was einer Abweichung von -1,18 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Air Liquide höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, was eine Einstufung als "Gut" zur Folge hat.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen neun Tage lang die Diskussion dominierten, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf Air Liquide gesprochen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine Bewertung als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Aktie.