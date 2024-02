Air Liquide ADR Aktie: Das ist beeindruckend!

Air Liquide: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Air Liquide liegt bei 1,99 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer positiven Einstufung als "Gut".

In puncto Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide mit einem Wert von 26,15 ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Somit wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung rund um Air Liquide war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Air Liquide auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Air Liquide-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis der Dividendenrendite, der Fundamentaldaten und der Anlegerstimmung.