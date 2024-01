Air Liquide ADR Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Air Liquide hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von 17,31 Prozent mehr als gut entwickelt. Dies liegt mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Chemikalien" lag die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei 0 Prozent, wobei Air Liquide auch hier mit 17,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser hervorragenden Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Air Liquide-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 164,3 EUR. Der letzte Schlusskurs von 171,48 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was einem Unterschied von +4,37 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (173,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nah am gleitenden Durchschnitt (-1,31 Prozent), was auch hier zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Air Liquide-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Air Liquide-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis (59,29) ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält deshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Air Liquide.

In Bezug auf die Dividende weist Air Liquide eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hat einen Wert von 0, was zu einer Differenz von +1,99 Prozent zur Air Liquide-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.