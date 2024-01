Air Liquide ADR Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Air Liquide-Aktie wird derzeit einer umfassenden Analyse unterzogen. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 163,06 EUR. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 171,24 EUR ergibt sich eine Differenz von +5,02 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 171,12 EUR zeigt sich eine geringfügige Abweichung von +0,07 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich erzielte die Air Liquide-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent, was eine klare Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche zeigt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im letzten Monat ein, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Air Liquide-Aktie, die auf unterschiedlichen Analysebasen zu verschiedenen Ergebnissen führt.