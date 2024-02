Air Liquide ADR Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Dividendenrendite von Air Liquide beträgt derzeit 1,99 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,18 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten dies daher als "Neutral". In technischer Hinsicht wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs um 3,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 164,88 EUR liegt. Bezogen auf die vergangenen 50 Tage zeigt sich eine Abweichung von -1,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Air Liquide als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet werden. Im Hinblick auf Anlegerstimmung und -meinung zeigt sich jedoch ein positiver Trend, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Air Liquide sowohl in Bezug auf Dividendenrendite und technische Analyse als auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet, jedoch gibt es positive Signale hinsichtlich der Anlegerstimmung.