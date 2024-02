Air Liquide ADR Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Air Liquide in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Air Liquide wurde in etwa gleichem Maße diskutiert wie üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Air Liquide ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Die Diskussionen konzentrierten sich insbesondere auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Air Liquide in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,31 Prozent für Air Liquide. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite 0 Prozent, und Air Liquide lag um 17,31 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Air Liquide-Aktie bei 164,58 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 167,86 EUR (+1,99 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Für diesen (173,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,5 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Air Liquide.