Air Liquide ADR Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Finanzberichterstattung befasst sich mit der Analyse der Aktie von Air Liquide. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet betrachtet. Die Diskussionsintensität hat sich in letzter Zeit verringert, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Dieser liegt bei Air Liquide aktuell bei 177,36 EUR, was 9,42 Prozent über dem GD200 von 162,09 EUR liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung. Der GD50 beträgt 168,33 EUR, was einer Abweichung von +5,36 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Zeitraum eine gute Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Air Liquide bei 1,99 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie auch hier eine gute Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Air Liquide in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent, was über dem Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor führt die Überperformance zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.