Air Liquide ADR Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Im Falle von Air Liquide betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie von Air Liquide derzeit als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Air Liquide in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" konnte die Aktie von Air Liquide im letzten Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielen, was 17,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 0 Prozent, und Air Liquide liegt aktuell 17,31 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Air Liquide. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge ergibt eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Air Liquide-Aktie bei 164,52 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 173,2 EUR lag, was einer Abweichung von +5,28 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Air Liquide eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 174,06 EUR, was einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Air Liquide auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.