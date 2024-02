Air Liquide ADR Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die französische Air Liquide S.A. bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,99 %, die höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 % im Bereich "Chemikalien". Dies ergibt eine Bewertung von "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Aktienkurs des Unternehmens hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 % erzielt, was 17,31 Prozentpunkte über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 0 %, also liegt Air Liquide aktuell 17,31 Prozent über diesem Wert. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 168,4 EUR -2,87 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +2,2 %, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide 26, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" durchschnittlich ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.