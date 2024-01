Air Liquide ADR Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Air Liquide. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,28 Punkte, was bedeutet, dass Air Liquide momentan als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie neutral ist, mit einem Wert von 42,29.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Air Liquide in den letzten Monaten nur gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Air Liquide mit einer Rendite von 17,31 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien", die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Air Liquide mit 17,31 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.

Abschließend betrachtet schüttet Air Liquide eine Dividendenrendite von 1,99 % aus, was 1,99 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "gut".