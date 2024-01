Air Liquide ADR Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das französische Unternehmen Air Liquide wird derzeit neutral bewertet, sowohl in fundamentaler Hinsicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als durchschnittlich eingestuft wird. Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Anlegerstimmung, die in sozialen Medien diskutiert wird, zeigt sich positiv. In den letzten beiden Wochen gab es vermehrt positive Meinungen und Kommentare über Air Liquide. Basierend auf dieser Stimmung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Air Liquide-Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 163,91 EUR, während der aktuelle Kurs bei 175,14 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,85 Prozent entspricht. Dies zeigt eine positive Entwicklung und wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,99 Prozent in Relation zum Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent und wird daher als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält das Unternehmen Air Liquide also in verschiedenen Bereichen eine neutrale bis positive Bewertung.