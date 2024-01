Air Liquide ADR Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Air Liquide auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf Air Liquide angesprochen. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" weist Air Liquide mit einer Rendite von 17,31 Prozent eine überdurchschnittliche Leistung auf. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent, was Air Liquide mit 17,31 Prozent weit übertrifft. Aufgrund dieser sehr guten Kursentwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass Air Liquide derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 164,1 EUR, während der Kurs der Aktie (169,76 EUR) um +3,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 173,51 EUR, was einer Abweichung von -2,16 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide mit einem Wert von 26,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf Basis dieser Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.