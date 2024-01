Air Liquide ADR Aktie: Füße still halten!

Die weltweit agierende Air Liquide S.A. ist derzeit in den Finanznachrichten mit ihrer Dividendenpolitik präsent. Mit einer Dividendenrendite von 1,99 Prozent liegt das Unternehmen über dem Branchendurchschnitt in der "Chemikalien"-Branche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide beträgt aktuell 26, was bedeutet, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung bei Air Liquide ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, jedoch eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Air Liquide gemäß der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik und eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, während das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" erhält.