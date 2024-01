Air Liquide ADR Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für die Aktie von Air Liquide einen Wert von 88,24 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Air Liquide mit einer Ausschüttung von 1,99 % über dem Branchendurchschnitt Chemikalien (0 %). Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da die Differenz 1,99 Prozentpunkte beträgt.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist das Sentiment und der Buzz, also die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Air Liquide zeigt sich eine starke Schwankung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso ergibt sich eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der fundamentalen Analyse spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Mit einem KGV-Wert von 26,15 liegt Air Liquide auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also für Air Liquide eine eher negative Gesamtbewertung in Bezug auf den Relative Strength Index, die Dividende, das Sentiment und den Buzz sowie die fundamentalen Kriterien.