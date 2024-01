Air Liquide ADR Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung verwendet, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Air Liquide ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 83,41 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Air Liquide daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Air Liquide mit einer Rendite von 17,31 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Air Liquide in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für Air Liquide führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass Air Liquide mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Air Liquide auf Basis der verschiedenen Kriterien eine positive Bewertung, insbesondere in Bezug auf die Branchenvergleiche und das gestiegene Interesse der Marktteilnehmer.