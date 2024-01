Air Liquide ADR Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Air Liquide hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen eine Outperformance von +17,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt keine Rendite erzielt haben. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite bei 0 Prozent, wobei Air Liquide 17,31 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt Air Liquide mit einer Ausschüttung von 1,99 % über dem Branchendurchschnitt von 0 % in der "Chemikalien"-Branche. Die Differenz von 1,99 Prozentpunkten lässt eine Bewertung als "Gut" zu.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide mit einem Wert von 26,15 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Air Liquide derzeit als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 162,85 EUR, während der Kurs der Aktie bei 172,06 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,66 Prozent entspricht. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 170,5 EUR, was einer Abweichung von +0,91 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".