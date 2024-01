Air Liquide ADR Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die französische Firma Air Liquide hat eine Dividendenrendite von 1,99 %, was 1,99 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies bedeutet, dass die Aktionäre von Air Liquide eine höhere Rendite erwarten können, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten konnte Air Liquide eine Performance von 17,31 Prozent verzeichnen, während ähnliche Unternehmen in der Chemikalien-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Diese Outperformance von +17,31 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Liquide liegt bei 26, was verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Air Liquide-Aktie positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 163,06 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 171,24 EUR liegt, was einer positiven Differenz von +5,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine positive Bewertung. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält die Air Liquide-Aktie daher eine positive Bewertung sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Performance im Branchenvergleich und die technische Analyse.