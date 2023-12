Air Lease Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Lease":

Die Analysteneinschätzung für die Air Lease-Aktie ergibt sich aus 3 Bewertungen der letzten zwölf Monate. Davon wurden 2 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurde. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 48,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 15,98 Prozent vom letzten Schlusskurs von 41,96 USD steigen könnte. Somit lautet die Empfehlung "Gut" für die Air Lease-Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Air Lease mit einer Ausschüttung von 2,12 % unter dem Branchendurchschnitt von 16,97 % für Handelsunternehmen und Distributoren. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Differenz von 14,85 Prozentpunkten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Air Lease-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 39,37 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 41,96 USD ergibt einen Unterschied von +6,58 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (37,88 USD) weisen einen positiven Unterschied zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Air Lease zeigt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien und auf dem Meinungsmarkt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit aus den Analysteneinschätzungen, der Dividendenvergleich, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine gemischte Bewertung für die Air Lease-Aktie.