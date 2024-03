Air Lease Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Lease":

Die Air Lease-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren analysiert. Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) betrachtet, die aktuell bei 40,17 USD verläuft. Der Aktienkurs von 46,6 USD zeigt einen Abstand von +16,01 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 41,56 USD, was einer Differenz von +12,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Air Lease-Aktie beträgt 1,95 Prozent, was 15,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, wobei der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 1,24 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 36,8, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Kommunikation im Internet wird ebenfalls betrachtet, wobei die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt werden. Die Diskussionsintensität zeigt sich als gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Air Lease-Aktie.