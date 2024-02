Air Lease Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Air Lease-Aktie zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 1,95 Prozent 15,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17 Prozent für die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Air Lease weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Air Lease daher in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Air Lease-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel von 50 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 18,23 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse erhält die Air Lease-Aktie unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +6,15 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.