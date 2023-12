Air Lease Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Air Lease":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Air Lease bei 39,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für die RSI als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Air Lease als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 9,04 beträgt, während das Branchen-KGV bei 30,49 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Air Lease derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 39,38 USD, während der Kurs der Aktie bei 40,1 USD um +1,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 37,07 USD, was einer Abweichung von +8,17 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Air Lease eingestellt waren. Es gab acht positive und vier negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Air Lease eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.