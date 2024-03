Air Lease Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Lease":

Die technische Analyse der Air Lease-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 40,51 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 50,31 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +24,19 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 42,87 USD, was einem Abstand von +17,35 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,95 Prozent, was 15,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren, 17,11) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Air Lease-Aktie von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Air Lease liegt bei 16,46, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 15 liegt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Air Lease eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Aus diesem Grund wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Air Lease daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.