Air Lease Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Dividendenrendite von Air Lease beträgt 2,12 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Lease liegt bei 9, was im Vergleich zur Branche als unterbewertet betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Air Lease im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,63 Prozent erzielt, was jedoch 138,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 242,43 Prozent, und Air Lease liegt aktuell 231,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.