Air Lease Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Air Lease-Aktie beträgt aktuell 84, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine weniger volatile Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Air Lease hier weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Air Lease-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Air Lease vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 48,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 22,09 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Air Lease zeigen insgesamt eine negative Stimmung und Einschätzung des Unternehmens. Die meisten Kommentare und Meinungen der letzten Wochen waren negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über Air Lease in den sozialen Medien waren insgesamt weniger als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit und eine "Schlecht"-Bewertung hinweist.

Insgesamt wird die Aktie von Air Lease basierend auf den RSIs, Analystenbewertungen und der Stimmung in den sozialen Medien als "Schlecht" eingestuft.