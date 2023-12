Air Industries Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie von Air Industries weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 % in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Air Industries liegt bei 74,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 53,51 neutral und trägt zur Gesamteinschätzung als "Schlecht" bei.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,33 auf, was 63 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,73. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Air Industries in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um -10,71 Prozent abweicht, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit verschiedene Bewertungen aus den verschiedenen Analysemethoden: "Schlecht" in Bezug auf Dividende und RSI, "Gut" aus fundamentaler Sicht und sowohl "Schlecht" als auch "Neutral" aus technischer Sicht.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Air Industries-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Air Industries jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Air Industries-Analyse.

Air Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...