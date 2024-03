Air Industries Aktie: So kann es weitergehen!

Air Industries schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,54 Prozentpunkte weniger als die üblichen 17,54 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Air Industries beträgt 11, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 40. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher derzeit unterbewertet und erhält die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der GD200 von Air Industries liegt bei 3,38 USD, während der Kurs der Aktie bei 4,27 USD liegt, was einer Abweichung von +26,33 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 4,05 USD, was einer Abweichung von +5,43 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Air Industries daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Air Industries liegt bei 35,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 49,68 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.