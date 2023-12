Air Industries Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An acht Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch verstärkt positiver Austausch über das Unternehmen Air Industries zu verzeichnen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Air Industries, basierend auf der gezahlten Dividende und dem aktuellen Kurs. Diese Rendite liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Luft- und Raumfahrt und Verteidigung") von 17,03 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich auch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Somit erhält die Aktie von Air Industries ein "Neutral"-Rating in dieser Hinsicht.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Air Industries als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 11,33 insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 30,81. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".