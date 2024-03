Air Industries Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Air Industries beträgt das aktuelle KGV 11. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt ein KGV von 40. Nach fundamentalen Gesichtspunkten ist Air Industries damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen rund um Air Industries auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Air Industries bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Air Industries führt bei einem Niveau von 35,71 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,68 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Zusätzlich lässt sich die Aktie von Air Industries über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Air Industries in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".