Air Industries Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Air Industries-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 3,36 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,09 USD deutlich darüber, was einem Unterschied von +21,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,95 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,54 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und wird insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses zeigt für die Air Industries-Aktie einen RSI-Wert von 73,61, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,37, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Werte ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Air Industries momentan mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,65 Prozent. In der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -17, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien lässt ebenfalls nach, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.