Air Industries Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Dividende für Air Industries liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies bedeutet einen Ertrag, der um 16,95 Prozentpunkte niedriger ist als üblich, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der Air Industries-Aktie über die letzten 200 Handelstage ein aktueller Wert von 3,29 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,25 USD liegt damit auf einem ähnlichen Niveau mit einem Unterschied von -1,22 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen aktuellen gleitenden Durchschnitt von 3,04 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +6,91 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis, was die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versieht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Air Industries in den vergangenen vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was dazu führt, dass Air Industries insgesamt auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an sieben Tagen überwogen und negative Themen an zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air Industries gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie.