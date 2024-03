Air Industries Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Industries liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,72 für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung deutlich niedriger ist. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Air Industries liegt bei 16,49 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 44,27, was zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 17,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Air Industries als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Air Industries in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung aufgrund fundamentaler Kriterien, des RSI und der Anleger-Stimmung, während die Dividendenpolitik als negativ bewertet wird.