Air France - KLM, tut es schon wieder!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Air France-klm-Aktie bei 13,89 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 11,71 EUR, was einem Unterschied von -15,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,46 EUR liegt mit einem Unterschied von -6,02 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Air France-klm insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Air France-klm-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,77 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Air France-klm ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Air France-klm-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.