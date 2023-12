Air France - KLM löst Jubelsturm aus!

Die Fluggesellschaft Air France-KLM schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies entspricht einer Differenz von 0 Prozentpunkten (0 % gegenüber 0 %) und führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie mit "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) stellt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Air France-KLM-Aktie liegt bei 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Air France-KLM.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Air France-KLM-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,33 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,684 EUR, was einem Unterschied von -4,51 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,09 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Air France-KLM-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Air France-KLM, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.