Air France-KLM Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Air France-klm. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 83,17 Punkte, was bedeutet, dass Air France-klm derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Air France-klm auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende ist Air France-klm im Vergleich zum Branchendurchschnitt Fluggesellschaften mit einer Dividende von 0 % nur leicht niedriger zu bewerten, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm bei einem Wert von 7, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet erhält Air France-klm daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Air France-klm. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen und bewerten die Aktie daher als "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Air France-klm.