Air France - KLM Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Air France-klm wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,77 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "FluggeSchlechtschaften" hat einen Wert von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung rund um die Aktie von Air France-klm wird auch durch Analysen von Banken sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin, basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, wodurch die langfristige Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie von Air France-klm eine Abweichung von -23,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -11,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Air France-klm diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.