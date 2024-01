Air France - KLM Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielen. Bei Air France-klm zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Air France-klm wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Air France-klm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,2 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -10,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm bei 7. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.