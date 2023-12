Air France-KLM Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Air France-klm hat sich mit einem Kurs von 13,84 EUR um +15,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 -3,76 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Air France-klm bei 26,36, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 für die Air France-klm liegt bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über die Air France-klm wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen von positiven Themen und drei Tagen von überwiegend negativer Kommunikation. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Air France-klm mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Air France-klm-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Basis des Anleger-Sentiments und des Buzz.