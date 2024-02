Air France - KLM Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm beträgt 7. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Fluggesellschaften" liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt, der bei etwa 0 Prozent liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Air France-klm liegt aktuell bei 13,72 EUR, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,93 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -20,34 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 12,31 EUR, was einer Differenz von -11,21 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Befund basierend auf diesen beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Air France-klm veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ebenfalls positive Ergebnisse für die Aktie von Air France-klm. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Faktor führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Air France-klm daher als "Gut"-Wert bewertet.