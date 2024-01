Air France - KLM Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Air France-KLM zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 13,592 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum 200-Tage-Durchschnittskurs bei -4,88 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnittskurs bei 12,19 EUR, was einen Abstand von +11,5 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Air France-KLM in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Air France-KLM in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Air France-KLM nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.