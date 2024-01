Air France - KLM Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Diskussionen zeigen. An sechs Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Zuletzt unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air France-klm. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet sowie die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Air France-klm zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Air France-klm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Air France-klm derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 14,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 13,592 EUR um -4,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht somit der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,19 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses von +11,5 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

In fundamentalen Kriterien erhält die Aktie von Air France-klm auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) eine Bewertung von "Neutral". Mit einem KGV-Wert von 7,77 liegt sie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Insgesamt erhält die Aktie somit auf der Basis fundamentaler Kritierien eine "Neutral"-Bewertung.