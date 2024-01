Air France - KLM Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Air France-Klm schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies entspricht einer Differenz von 0 Prozentpunkten. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Air France-Klm als Neutral-Titel betrachtet wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Air France-Klm-Aktie beträgt 82,63, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 55,89 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-Klm liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Flugbranche (KGV von 0) ähnlich ist und daher als neutral bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Air France-Klm gesprochen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments.