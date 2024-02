Air France - KLM Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Air France-KLM in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Air France-KLM wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Air France-KLM von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen jedoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 71,85, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 67,15, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Air France-KLM beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.