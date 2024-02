Air France - KLM Aktie: Was soll das denn werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Attraktivität einer Investition. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Air France-klm weist ein KGV von 7,77 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Air France-klm in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung auf Grundlage des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die Air France-klm derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum eine schlechte Wertentwicklung hatte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Zusammengefasst ergibt dies eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien, des Sentiments und Buzz, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine neutrale Gesamtbewertung der Air France-klm Aktie.