Air France - KLM Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Safilo Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Air France-klm liegt bei 67,61, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 63,88 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Air France-klm derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,99 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (9,753 EUR) um -24,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 10,97 EUR zeigt eine Abweichung von -11,09 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm einen Wert von 7. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Fluggesellschaften" (KGV von 0) befindet sich die Air France-klm auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken wurde die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ wahrgenommen. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air France-klm diskutiert. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet, was zu einer "neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.