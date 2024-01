Air France - KLM Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmung unter den Anlegern, wie sie in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck kommt, war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Air France-klm. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air France-klm bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Fluggesellschaften" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Air France-klm beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 83,17 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, als weicher Faktor zur Einschätzung einer Aktie, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Air France-klm in den vergangenen Monaten nur geringe Aktivität aufwies. Daher erhält sie in diesem Punkt die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Air France-klm daher als "Schlecht"-Wert bewertet.