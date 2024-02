Air France - KLM Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von Air France-klm auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Beurteilungen überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Air France-klm diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Wir bewerten Air France-klm anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 78,88 Punkten, was darauf hinweist, dass die Air France-klm-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 61,09, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Air France-klm-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 13,75 EUR, was einer Abweichung von -19,77 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (11,032 EUR) entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (12,37 EUR) weist mit einer Abweichung von -10,82 Prozent einen negativen Trend auf, wodurch die Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält.

Dividende: Die Dividendenrendite von Air France-klm beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften, 0) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Diese Analyse zeigt, dass Air France-klm in Bezug auf die Stimmung und die technische Analyse gemischte Bewertungen erhält, während die Dividendenpolitik als neutral eingestuft wird. Es ist wichtig, dass Anleger diese Faktoren in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen.