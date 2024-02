Air France - KLM Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Air France-klm-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,89 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 11,71 EUR, was einem Unterschied von -15,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 12,46 EUR liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,02 Prozent unter dem Durchschnitt, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Air France-klm-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,77 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergaben sich in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz hingegen ist leicht rückläufig, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Dividendenrendite der Air France-klm-Aktie liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.